Muradiye’de Kaza, Aile Toprağa Verildi

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER DEFNEDİLDİ

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Van-Erciş kara yolunun Karahan bölgesinde Vahyettin Fidan’ın kullandığı 65 AAZ 700 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir elektrik direğine çarptı. Bu kazada sürücü Vahyettin Fidan ile kızları Gülseren (34) ve Sema Fidan (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı aileden iki kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUNDU

Hayatını kaybeden baba ve kızlarının cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazının ardından Erciş ilçesi Pay Mahallesi’nde yan yana defnedildi. Cenaze namazını ilçenin müftüsü kıldırırken, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden Gülseren Fidan’ın Erciş’teki bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi.