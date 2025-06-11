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Muradiye’de Kum Yüklü Tır Devrildi

KAZA DETAYLARI

Van’ın Muradiye ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, kum yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Muradiye-Çadıran karayolu üzerindeki şelale yakınlarında yaşandı. M.N.G. yönetimindeki 65 ACS 528 plakalı kum yüklü tır, yol kenarına devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla jandarma, sağlık ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ulaştı. Sağlık ekipleri, tır sürücüsünün herhangi bir yarası olmadığını tespit etti. Tırda maddi hasar oluşurken, yola savrulan kum yığınları dikkat çekti. İtfaiye ekipleri, dökülen kumları hızlı bir şekilde temizledi. Kazayla ilgili inceleme ise başlatıldı.

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