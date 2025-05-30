Muradiye’de Tarım Aletleri Dağıtıldı

DAĞITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Van’ın Muradiye Kaymakamlığı, Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destekleriyle ilçedeki çiftçilere çeşitli tarım aletleri dağıtıldı. Muradiye’de büyük traktörlerin giremediği alanlarda kullanılmak üzere, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen çapa, ot biçme ve yük taşıma gibi tarım makineleri dağıtım töreninde bir araya gelindi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Dağıtım töreninde söz alan Muradiye Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, makineleri DAP çerçevesinde temin ettiklerinin altını çizerek, “Bu projede bize destek veren Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirören’e çok teşekkür ediyoruz. Projemizin amacı, traktörün girmediği yerlerde makineleşmeyi sağlamak ve bu makineler sayesinde ot biçme işleri, çapa işlemleri ve nakliye işlemleri gerçekleşecek. Çiftçiye faydası şu şekilde olacak, yakıt tüketimi düşük olan makineler girdi maliyetlerini oldukça azaltacak. Bugün burada 30 adet makineyi dağıtıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Makinelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim, güle güle kullansınlar” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLERDEN TEŞEKKÜR

Mahalle muhtarı ve çiftçi Yusuf Kahvecioğlu, bu projeden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çok güzel aletler ve bu proje için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim, saygılarımı sunarım” diye ifade etti. Diğer bir çiftçi Şahap Çoksu ise, büyük traktörlerin giremediği alanlara bu makinelerin faydalı olacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.