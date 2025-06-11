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Muradiye’de Tır Devrildi, Sürücü Kurtuldu

TRAFAK KAZASI HAKKINDA BİLGİLER

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kum yüklü bir tır kontrolden çıkarak devriliyor. Bu kazada tır sürücüsü, şans eseri herhangi bir yara almadan kurtuluyor. Edinilen bilgilere göre, kaza, öğlen saatlerinde Muradiye-Çadıran karayolu üzerindeki şelale yakınlarında gerçekleşiyor. M.N.G. yönetimindeki 65 ACS 528 plakalı kum yüklü tır, yol kenarına devriliyor.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, tır sürücüsünün herhangi bir yara almadığı belirleniyor. Tırda maddi hasar meydana gelirken, kum yığınları yola savruluyor.

KUMLARIN TEMİZLENMESİ

İtfaiye ekipleri, yola dökülen kumları kısa süre içerisinde temizliyor. Bunun yanı sıra, kazayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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