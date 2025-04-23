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Muradiye Mahallesi’ndeki Kalem Tepkisi

VELİLERDEN TEPKİ GÖREN KALAMİK

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde, Cumhuriyet İlkokulu karşısında bulunan bir kırtasiyede satılan kalem, velilerin büyük tepkisini çekiyor. İçeriği ve görünümü nedeniyle çocuklar için uygun olmadığı düşünülen kalem, bir veli aracılığıyla sosyal medyada gündeme getirildi.

SATISCILARIN YANITI TEPKİ ÇEKİYOR

Denetle’de yer alan habere göre, tepkisini dile getiren veli, “Ürünü 7 yaşındaki oğluma satmışlar. Sabah gidip durumu sordum. Satıcıya ‘Bunu nasıl satıyorsunuz?’ dedim. Aldığım yanıt ‘Almasaydı, başkasını alsaydı’ oldu” diye konuştu. Velinin yaptığı paylaşımda ise ürünün çocuklara örnek olmaması gereken içerikler taşıdığı, bu tür materyallerin kolayca erişilebilir durumda bulunmasına karşı bir tepki dile getirildi. Veli, “Çocukları böyle şeylere özendiren ürünler üretiliyor ve kimse müdahale etmiyor” ifadeleriyle denetimlerin yetersizliğine dikkat çekti.

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