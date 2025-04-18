Murat Abbas, İstanbul’da Doğmuştur, 1969

MURAT ABBAS’IN KİMLİĞİ VE KİŞİSEL HAYATI

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, kariyeri boyunca hem iş hayatında hem de kültür-sanat alanında dikkat çeken görevler üstlenmiştir. Murat Abbas’ı kim olarak tanımlamak gerekir? Bu cevap yalnızca profesyonel yöneticilik kariyeriyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda müziğe ve koleksiyonculuğa olan tutkusuyla da şekillenir. Peki, Murat Abbas kimdir? 1969 doğumlu olan Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

KARİYERİ VE PROFESYONEL GEÇMİŞİ

Murat Abbas, kariyerine 1994 yılında BDO Denet’te denetim asistanı olarak başlamıştır. Ardından PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline ve Ticketturk gibi önemli firmalarda finansal kontrolör ve finans müdürü olarak çalışmıştır. 1999 yılında müzik sektörüne adım atan Abbas, çeşitli radyo programlarında editörlük yapmış ve Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı rolünü üstlenmiştir.

2014 yılında Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak görev almaya başlayan Murat Abbas, Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu süreçte kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerini yönetmiştir. 14 Aralık 2020 tarihinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Kültür A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak atanmıştır. Ancak, 2025 yılında İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmış, sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmiştir.

KÜLTÜR SANAT VE KOLEKSİYON TUTKUSU

Murat Abbas, plak ve eski kitap koleksiyonculuğuna duyduğu ilgiyle de tanınmaktadır. Müzik tutkusunu DJ’lik yaparak devam ettiren Abbas, müzik sahnesinde “Mabbas” ismiyle performanslar sergilemektedir.