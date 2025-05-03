Murat Açıkgöz, Hatice Çınar’ı vurdu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, bir trajik olay yaşandı. Murat Açıkgöz (50), yan komşusu olan Hatice Çınar’ı (21) tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şehit Mustafa Aslan Caddesi Naim Sokak’taki 4 katlı bir binanın birinci katında gerçekleşti.

OLAYIN FARK EDİLMESİ

İddiaya göre, Murat Açıkgöz ve Hatice Çınar’ın işe gitmemesi sonucu, durumdan endişelenen iş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, binada yaptıkları incelemede, Açıkgöz’ün 2 Mayıs akşamı Hatice Çınar’ın evine girdiğini ve genç kadını başından vurduktan sonra kendi yaşamına da son verdiğini belirledi. Her iki kişinin de yalnız yaşadığı öğrenildi. Silah sesinin duyulmaması nedeniyle olay, bir gün sonra fark edildi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldıktan sonra Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.