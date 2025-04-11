Murat Ağırel Ve Timur Soykan, Şantajla Serbest Bırakıldılar

MURAT AĞIREL VE TIMUR SOYKAN’IN ŞANTAJ İDDİASI

Murat Ağırel ve Timur Soykan, bir televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde bazı kişilere şantaj yaptıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler hakkında şantaj iddiasıyla soruşturma başlattı.

SÜREÇTE GÖZALTI VE ADLİ İŞLEMLER

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ağırel ve Soykan, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiler. Burada savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilere, ‘şantaj’ suçundan tutuklama talep edildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDIK

Nöbetçi hakimlik, Ağırel ve Soykan’a “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atmak” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Serbest kalan Timur Soykan, “Adli kontrol kararı ile haftada 3 gün imza atmak ve yurtdışı çıkış yasağı ile sulh ceza hakimi bizi serbest bıraktı.” açıklamasında bulundu.