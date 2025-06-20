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Murat Ateş Anıldı, Adalet Bekleniyor

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Silvan ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş anıldı. Törene katılanlar, Hükümet Konağı önünden Ateş’in yaşamını yitirdiği Aşağı Çarşı Meydanı’na kadar yürüdü. Anmaya katılan grup, Ateş’in öldürüldüğü alana karanfil bıraktı. Anma etkinliğine, Silvan Muhtarlar Derneği üyeleri, Badıkanlılar Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Savaş Badıkanlı, Halk-Der Başkanı Abdulhadi Tuğrul, Ateş’in ailesi ve diğer çok sayıda kişi iştirak etti.

MURAT ATEŞ’İN HATIRASI UNUTULMAYACAK

Savaş Badıkanlı konuşmasında, Murat Ateş’in ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar sayesinde Silvan halkı arasında önemli bir yer edindiğine dikkat çekti. Badıkanlı, “Dernek sayesinde mahalle ve köy muhtarları arasında güçlü bir dayanışma kültürü oluşturdu. Yüzlerce ailenin hayatına dokundu. Katil ya da katillerin bir an önce bulunup yargı önüne çıkarılmasını, adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Murat Ateş’in aziz hatırası adaletle yaşatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır)

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