Murat Ateş, anma etkinliğiyle yad edildi

SALDIRI SONRASI ANMA ETKİNLİĞİ

Geçtiğimiz hafta işyerinden çıkıp arabasına binerken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, sevenleri tarafından vurulduğu yerde anıldı. Badıkanlılar Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Savaş Badıkanlı, toplanan kalabalık adına bir açıklama yaptı ve “13 Haziran 2025 kara bir gün” olduğunu söyledi.

MURAT ATEŞ’İN UNUTULMAZ HATIRASI

Badıkanlı, “Kale Mahallesi muhtarlığını uzun yıllar büyük bir özveriyle yürüten, aynı zamanda Silvan Muhtarlar Derneği’nin kurucu başkanı olan gönül insanı Murat Ateş, menfur bir silahlı saldırı sonucu haince katledilmiştir. Bu alçakça saldırı yalnızca ailesini ve yakınlarını değil, Silvan halkının tamamını derin bir yasa boğmuştur” ifadesini kullandı.

SİLVAN HALKINA UMUT OLMUŞTUR

Ateş, görevini sadece bir muhtar olarak değil, topluma hizmet aşkıyla yürütmüş; özellikle ihtiyaç sahibi yaşlı ve yoksul vatandaşlar için bir umut ışığı olmuştur. Kurucusu olduğu Silvan Muhtarlar Derneği aracılığıyla mahalle ve köy muhtarlarını bir araya getirerek örnek bir dayanışma kültürü oluşturmuş, sosyal yardımlarla yüzlerce haneye dokunmuştur. ‘O yalnızca bir muhtar değil; bu toplumun vicdanı, sesi ve yüreğiydi’ diyen Badıkanlı, aynı zamanda “15 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü muhtarlık görevinde, Silvan’ın kalbinde taht kurmuş, dürüstlüğü, merhameti ve insan sevgisiyle herkesin takdirini kazanmıştır” diye ekledi.

ADALET BEKLENTİSİ

Olayın arka planına dair çeşitli iddialar bulunduğunu belirten Badıkanlı, “Resmi makamların açıklamaları haricindeki söylentilere itibar edilmemesi önemlidir” dedi. Ayrıca, “Bu vahşet cezasız kalmamalıdır, Murat Ateş’in aziz hatırası adaletle yaşatılmalıdır” şeklinde konuştu. Badıkanlı, merhum Ateş’in yardımseverlik mirasının, vicdanının ve onurlu duruşunun her zaman yaşatılacağını vurguladı ve “Onun adı Silvan’da iyiliğin simgesi olarak anılmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.