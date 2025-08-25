Murat Aygen’in Cesedi Gömülmüş Bulundu

GÜNDEMDEKİ KORKUNÇ OLAY

Çankırı’da bir süredir haber alınmayan 41 yaşındaki Murat Aygen’in, yeğeni 28 yaşındaki E.Y. tarafından av tüfeği ile öldürülüp, cesedinin metruk bir eve gömüldüğü belirlendi. E.Y., Ankara’da polise giderek suçunu itiraf etti. Olayın, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşandığı kaydedildi.

İTİRAF VE BULUNAN CESET

Köyde yaşayan E.Y., Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği’ne başvurarak dayısı Murat Aygen’i 20 Ağustos’ta av tüfeği ile öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söyleyerek itirafta bulundu. E.Y.’nin açıklamaları doğrultusunda, bölgedeki olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte belirtilen yerde kazı çalışması yapıldı. Bu çalışma sonucunda, Aygen’in cesedine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, Ankara’dan Çankırı’ya getirilen E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.