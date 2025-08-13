Murat Bahadır’ın “Aynı Gurbetin Çocukları” Çıktı

YENİ KİTABIN TANITIMI

Murat Bahadır’ın yeni eseri “Aynı Gurbetin Çocukları”, yaklaşık üç yıllık titiz bir çalışmanın sonucunda Gülnar Yayınları tarafından okuyucuyla buluşuyor. 280 sayfa ve 21 bölümden oluşan bu eser, Kırşehir’in tanınmış hukukçularından Av. Ali Aydın Akpınar’ın kaleme aldığı etkileyici bir önsözle başlangıç yapıyor. Kitap, küçük yaşta köyünden ailesiyle birlikte “acı vatan” Almanya’ya göç eden bir çocuğun gözünden şekillenen bir hikaye sunuyor. Bu hikaye, gurbetin yalnızlığına ve ötekileştirici, ırkçı tavırlara karşı verilen hayata tutunma mücadelesini ele alıyor.

HİKAYENİN DERİNLİĞİ VE TEMALARI

Bahadır, eserinde kendi anılarından ve binlerce gurbetçinin ortak hikayesinden beslenerek memleket hasreti, ayrımcılık ve yabancılık duygularını samimi bir üslupla aktarıyor. Kitapta yalnızca hüzün yok, aynı zamanda gurbetçilerin günlük yaşamlarından yansıyan mizahi anlara da yer veriliyor. Bu sayede okuyucu, hem gurbetteki zorlukları hem de bu zorluklar içerisinde filizlenen umut ve dayanışma hikayelerini bir arada bulma fırsatı yakalıyor.

Eser, Mevlana’nın “Gurbet seni anlayanların olmadığı yerdir” sözüne de göndermede bulunarak, göç ve gurbet edebiyatına önemli bir katkı sağlıyor. “Aynı Gurbetin Çocukları”, okuyucuyu etkilemeyi ve düşünmeye sevk etmeyi amaçlıyor. Kitap, başta D&R olmak üzere birçok kitap satış noktasında ve çevrimiçi platformlarda okurun beğenisine sunuluyor.