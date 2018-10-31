Murat Başoğlu adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz yaz yaşanan skandalın ardından eşinin sahip çıktığı Murat Başoğlu yine uslu durmadı. Ünlü oyuncunun eski eşi Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği öğrenildi.
Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan Başoğlu, hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
Burnunda yara bandı bulunan ve gazetecilere görüntü vermemek için kapüşon taktığı gözlenen Başoğlu, jandarma nezaretinde koşarak adliyeye girdi.
Murat Başoğlu hakkında ”Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında 3 ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildi.
Öz yeğeniyle ilişki yaşadığı iddia edilen sunucu ”hayasızca davranışta bulunmak” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.
NTV