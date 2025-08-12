Murat Baybatur, Alaşehir ve Sarıgöl’de

ZİYARETLER VE DESTEKLER

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerine önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretleri çerçevesinde Baybatur, TARİŞ üzüm işletmesini gezip işçilerle bir araya gelerek onlarla öğle yemeği yedi ve sohbet etti. Çiftçilerle yaklaşan üzüm kesim sezonu öncesinde görüş alışverişinde bulunan Baybatur, üretim, pazarlama ve tarımsal destekler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. “Hayırlı bir sezon” dileyen Baybatur, yerel ticaretin canlanması ve kalkınma için atılması gereken adımları da değerlendirdi.

EĞİTİM YATIRIMLARI VE AÇILIŞ

Baybatur, programının devamında Sarıgöl Kızılçukur Mahallesi’ne geçerek yapımı tamamlanan Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu’nun açılış törenine katıldı. Okulda 4 sınıf, bir kütüphane ve öğrencilerin kullanabileceği çeşitli bölümler bulunuyor. Modern sınıf donanımı ve teknolojik altyapının sağlanması hedefiyle bölgedeki eğitim standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Açılışta bir konuşma yapan Baybatur, “Eğitim yatırımlarımız, AK Parti’nin en öncelikli alanlarından biridir. Kızılçukur Mahallemize kazandırdığımız Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu, evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi için atılmış güçlü bir adımdır. İnşallah buradan yetişen evlatlarımız ülkesi ve milleti için başarılı işlere imza atacak” şeklinde ifadelerde bulundu.

Sürekli SAHADA OLMA VURGUSU

Baybatur, AK Parti’nin her zaman halkın yanında olduğunu belirterek, “Bugün Alaşehir’de üreticimizle, esnafımızla; Sarıgöl’de öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Biz her zaman sahadayız. Milletimiz de hizmet siyasetine güveniyor, sevgisini ve desteğini her fırsatta gösteriyor. Bu destek, daha çok çalışmamız için bize güç veriyor” dedi.