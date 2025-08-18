Murat Boz’un Alaçatı’daki Lansmanı Damga Vurdu

ÜNLÜ İSİMLERİN KATILDIĞI LANSMAN GECESİ

Murat Boz’un son zamanlarda Alaçatı’da düzenlediği “Yapar Mısın?” adlı şarkısının lansman gecesi, katılan ünlü isimler ve ortaya çıkan görüntülerle adından oldukça söz ettirdi. Kutlama etkinliğine Rıza Kocaoğlu, Hasan Can Kaya ve İbrahim Büyükak gibi tanınmış isimler de katılım sağladı. Özellikle Hasan Can Kaya’nın durumu sosyal medya üzerinde en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR YAĞDI

Etkinlikteki videolarda Kaya’nın durgun tavırları dikkatlerden kaçmadı ve sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum yaptı. Kullanıcılar, “Bu adam neden bu kadar dertli?” ve “Sanki zorla getirilmiş gibi” gibi esprili paylaşımlarda bulundu. Ayrıca, “Baskı altındaysan göz kırp Hasan Can” gibi şakalar da yapıldı. Lansman görüntüleri hakkında Murat Boz’un açıklamaları ise dikkat çekti. Boz, videoları izlediğinde kendi de güldüğünü belirtti ve “Hasan inanılmazdı, yalan söylemeyeceğim, çok alakasız duruyordu” dedi. Şarkıyı sevdiğinden emin olduğunu vurgulayan Boz, görüntülerde sanki konukları zorla getirmiş gibi bir izlenim olduğunu ifade etti.