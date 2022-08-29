Murat Boz’dan Gülşen açıklaması

Ünlü şarkıcı Murat Boz, imam hatipliler hakkında sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen hakkında açıklama yaptı.

Gülşen’in nisan ayında verdiği konserde “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video aylar sonra dolaşıma sokulmuş, sanatçı tutuklanmıştı

Şarkıcı Murat Boz, verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen için “Lütfen buna bir son verin. Lütfen Gülşen’i serbest bırakın” dedi.

Şarkıcı Gülşen’in, Nisan ayında söylediği sözler nedeniyle bir günde hakim karşısına çıkarılıp tutuklanmasına tepkiler büyüyor. Sanat camiasından farklı isimler, Gülşen için ‘serbest bırakılsın’ çağrıları yapmaya başladı.

Bu isimlerden biri de “İltimas” adlı şarkıyı beraber seslendirdiği Murat Boz oldu.

Murat Boz, “Konuşmakta bile zorlanıyorum. Bu bir sanatçının başına gelebilecek en kötü şey. Bunu hiçbirimiz hak etmiyoruz. Bunu Türkiye’nin sanatçıları, müzisyenleri, şarkıcıları hak etmiyor. Lütfen buna bir son verin. Lütfen Gülşen’i serbest bırakın” dedi.