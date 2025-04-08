Murat Ceylan, Gizem Güneş İle Sevgili

MURAT CEYLAN’IN YENİ İLİŞKİSİ

2013 yılında Survivor’a yarışmacı olarak katılan Murat Ceylan, günümüzde All Star sezonundaki başarılı sunuculuğuyla dikkat çekiyor. Özel hayatını genellikle kameralardan uzak tutmayı tercih eden Ceylan, bu kez bu alışkanlığını bozdu. Dominik’te devam eden Survivor All Star çekimleri sırasında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, Gizem Güneş ile olan ilişkisini kamuoyuna açıkladı. Peki, Murat Ceylan ve Gizem Güneş sevgili mi? İşte detaylar…

GİZEM GÜNEŞ’LE YENİ BİR AŞK

Dominik’te bulunan ünlü sunucu, bir dönem “Teşkilat” dizisinde yer alan Gizem Güneş ile yeni bir aşka yelken açtı. 30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Gizem Güneş, şu an 29 yaşında. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Güneş, 2007 yılında “Binbir Gece” dizisi ile oyunculuk kariyerine başlamış, ardından “Kanatsız Kuşlar” (2017), “4N1K İlk Aşk” (2018), “Kuzey Yıldızı: İlk Aşk” (2019-2021), “Adı Sevgi” (2022) ve “Teşkilat” (2024-2025) gibi çeşitli projelerde yer aldı. Ayrıca “Sesinde Aşk Var” (2019) adlı sinema filminde de rol almıştır.

MURAT CEYLAN’IN KİŞİSEL HAYATI

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989’da İstanbul’da doğmuştur. Lisenin ardından Londra’ya giderek Central Saint Martins’de Endüstriyel Tasarım eğitimi almıştır. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri alarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an yüksek lisans eğitimine devam eden Güneş, müzikle birlikte birçok spor dalıyla da ilgileniyor. Öte yandan Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapıyor ve profesyonel futbol lisansına sahip olarak futbol kariyerine devam ediyor. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın düzenlediği 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştı. 17 Eylül 2014’te TV8’de “Para Bende” yarışmasında Almeda Abazi ile birlikte yer aldı. 2016 yılında “Yeni Nesil” adlı albümünü yayımlayıp, aynı isimli şarkısı için video klip çekti. Ayrıca Eylül-Kasım 2016 arasında FOX’ta Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı. 2 Şubat 2019 tarihinde TV8’de yayınlanan Survivor 2019 adlı program ile sunuculuğa başladı.