Murat Ceylan, Hikmet’in Yarışmadan Ayrıldığını Açıkladı. Hikmet Tuğsuz’un Suçlamaları Ve Hakkında Tutuklama Kararı Var.

YARIŞMACI HİKMET’İN YARISMDAN AYRILDIĞI AÇIKLANDI

Murat Ceylan, kameralar önünde yaptığı açıklamada, “Hikmet’in bu akşam aramızda olmadığını fark etmişsinizdir. Kendisiyle ailesi vasıtasıyla irtibata geçildi ve bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme neticesinde, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini öğrendik. Vedalaşma imkânı da bulunmuyor. Son dönemler önemli bir süreçti ancak maalesef Hikmet’in bu talebini kabul etmek durumunda kaldık” ifadelerini kullandı.

HİKMET’İN ANI ÇIKIŞ NEDENLERİ NELER?

Survivor Hikmet’in ani çıkışı, kendisi hakkında ortaya atılan ciddi suç iddialarıyla da ilişkilendiriliyor. Hikmet Tuğsuz’un adı, iki önemli suçlamayla gündeme geliyor: 1. 45 Milyon TL’lik Villa Dolandırıcılığı: Antalya’da devam eden bir soruşturmada, Tuğsuz’un sahte bir vekaletname kullanarak 45 milyon TL değerindeki bir villayı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Yeni delillerin ortaya çıkmasıyla yeniden açılan bu dosya nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürülüyor. 2. Silahla Kasten Yaralama: Tuğsuz’un ayrıca bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla soruşturma altında olduğu ve bu dosyadan dolayı da tutuklama kararı bulunduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklar, benzer bir suçla ilgili daha önce kısa süreli hapis yattığını ve denetimli serbestlikle tahliye edildiğini bildiriyor.

GOZALTINA ALINMASI BEKLENİYOR

Medya raporlarına göre, Hikmet Tuğsuz’un Türkiye’ye döner dönmez gözaltına alınıp cezaevine sevk edileceği tahmin ediliyor. Özel sebeplerle Survivor’dan ayrılmasının arkasındaki gerçek nedenin bu adli süreçlerle bağlantılı olup olmadığı ise merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Haberlere göre, Tuğsuz’un ayrılış kararı, kendisi ile ilgili son günlerde sosyal medyada gündeme gelen bir iddiayı da akıllara getirdi. Yarışmacılara 24 saat Türkiye’ye dönüş hakkı tanıyan ödül oyununda Hikmet Tuğsuz’un bilerek kaybettiği ve oyuna ilgisiz davrandığı yönünde yoğun eleştiriler vardı. İzleyiciler, Tuğsuz’un elindeki topları bilerek yere düşürdüğünü ve “Türkiye’ye dönmek istemediği için bilerek kaybetti” yorumlarını yapmıştı.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Aslen Antalyalı olan Tuğsuz, çocuk yaşlardan itibaren spora olan ilgisiyle dikkat çekti. Güçlü fiziği, rekabetçi yapısı ve disiplinli yaşam tarzıyla Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından biri haline geldi. 1.88 metre boyunda ve 93 kilogram ağırlığında olan Tuğsuz, yarışma süresince uyguladığı sıkı antrenman ve beslenme programıyla fiziksel dayanıklılığını kanıtladı. İlk kez 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda yer alarak geniş bir hayran kitlesi edindi. 2025’te Survivor All Star’a katılarak yeniden adından söz ettirdi. Tuğsuz, yarışmadaki hırslı ve lider ruhlu karakteriyle tanınsa da, bu kez sahadışı olaylarla gündeme geldi. Özellikle Türkiye’ye dönüş ödül oyunundaki tutumu, hakkındaki suçlamaları daha da öne çıkardı.