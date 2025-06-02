Murat Ceylan, Hikmet’in Yokluğunu Açıkladı. Suçlamalar, Tuğsuz’un Yarışmadan Ayrılışını Etkiliyor.

HİKMET TUĞSUZ’UN YARIŞMADAN AYRILIŞ NEDENİ

Murat Ceylan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Hikmet’in bu akşam aramızda olmadığını fark etmişsinizdir. Kendisiyle ailesi vasıtasıyla irtibata geçildi ve bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme neticesinde, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini öğrendik. Vedalaşma imkânı da bulunmuyor. Son dönemler önemli bir süreçti ancak maalesef Hikmet’in bu talebini kabul etmek durumunda kaldık” diye belirtti. Hikmet Tuğsuz’un ani yarışmadan ayrılması, kendisi hakkında ortaya atılan ciddi suçlamalar ve çıkarıldığı iddia edilen tutuklama kararlarıyla ilişkilendiriliyor.

İDDİA EDİLEN SUÇLAR

Tuğsuz’un adı, iki önemli suçlamayla gündeme geliyor. İlk olarak, Antalya’da süren bir soruşturmada, Tuğsuz’un sahte bir vekaletname ile 45 milyon TL değerindeki bir villa satışına kalkıştığı iddia ediliyor. Yeni delillerin ortaya çıkışıyla birlikte dosyanın yeniden açıldığı ve bu nedenle hakkında tutuklama kararı çıktığı söyleniyor. İkinci olarak ise, Tuğsuz’un silahla bir kişiyi yaraladığı yönünde bir soruşturma altında olduğu ve bu sebeple de tutuklama kararı bulunduğu ileri sürülüyor. Bazı kaynaklar, onun daha önce benzer bir suçtan kısa süreli hapis yattığını ve denetimli serbestlikten tahliye edildiğini söylüyor.

GÖZALTINA ALINACAK MI?

Medyada yayımlanan bilgilerine göre, Hikmet Tuğsuz’un Türkiye’ye dönüşünün ardından gözaltına alınması ve cezaevine sevk edilmesi bekleniyor. Onun yarışmadan özel sebeplerle ayrılmasının arkasındaki gerçek nedenin bu adli süreçlerle ilişkili olup olmadığı ise hala bir muamma. Bu konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SOCİAL MEDYA TEPKİLERİ

Hikmet Tuğsuz’un ayrılış kararının ardından sosyal medyada gündeme gelen bir iddiaya dikkat çekiliyor. İzleyiciler, yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye’ye dönme fırsatı tanıyan ödül oyununda Tuğsuz’un, kasıtlı olarak kaybettiğine ve oyuna ilgisiz davrandığına dair birçok eleştiri yapmıştı. İzleyiciler, Tuğsuz’un elindeki topları bilerek yere düşürdüğünü ve “Türkiye’ye dönmek istemediği için bilerek kaybetti” yorumlarının gündeme geldiğini ifade ediyor.