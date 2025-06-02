Murat Ceylan, Kamuoyuna Açıklama Yaptı. Hikmet, Yarışmadan Özel Sebeplerle Ayrıldı. Tuğsuz’un Suçlamaları Ve Tutuklama Kararları Var. Türkiye’ye Dönünce Gözaltına Alınacak

HİKMET TUGSUZ’UN YARIŞMADAN AYRILIŞI

Murat Ceylan, kameralar önünde gerçekleştirdiği açıklamada, “Hikmet’in bu akşam aramızda olmadığını fark etmişsinizdir. Kendisiyle ailesi vasıtasıyla irtibata geçildi ve bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme neticesinde, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini öğrendik. Vedalaşma imkânı da bulunmuyor. Son dönemler önemli bir süreçti ancak maalesef Hikmet’in bu talebini kabul etmek durumunda kaldık” şeklinde konuştu.

HİKMET TUGSUZ’UN SUÇLAMALARI

Hikmet Tuğsuz’un yarışmadan ani çıkışı, hakkındaki bazı ciddi suçlamalar ve tutuklama kararlarıyla da ilişkilendiriliyor. Tuğsuz’un ismi şu iki suçlamayla gündeme geliyor: Birincisi, Antalya’da süregelen bir soruşturmada Tuğsuz’un sahte bir vekaletname kullanarak 45 milyon TL değerinde bir villayı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Bu dosya yeni delillerin ortaya çıkmasıyla yeniden açıldığı için hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürülüyor. İkincisi, silahla kasten yaralama iddiasıyla da soruşturma altında olduğu ve bu dosyadan dolayı da bir tutuklama kararı bulunduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda, benzer bir suçtan ötürü kısa süreli hapis yattığı ve denetimli serbestlikle tahliye edildiği aktarılıyor.

MEDYA YANSIMALARI VE İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Medyada yer alan haberlere göre, Hikmet Tuğsuz Türkiye’ye döner dönmez gözaltına alınıp cezaevine sevk edileceği tahmin ediliyor. Survivor’dan özel sebeplerle ayrılmasının ardındaki gerçek nedenin bu adli süreçlerle bağlantılı olup olmadığı ise belirsiz. Ancak Tuğsuz’un ayrılış kararı, sosyal medyada geçen günlerde yükselen bir iddiayı düşündürüyor. Yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye’ye dönüş hakkı tanıyan ödül oyununda Hikmet Tuğsuz’un bilerek kaybettiği ve oyuna ilgisiz davrandığı yönünde yoğun eleştiriler ortaya çıkmıştı. İzleyiciler, Tuğsuz’un elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürdüğünü ve “Türkiye’ye dönmek istemediği için bilerek kaybetti” yorumlarını yapmıştı.

HİKMET TUGSUZ’UN GEÇMİŞİ

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olan Tuğsuz, çocuk yaşlardan itibaren spora olan ilgisiyle dikkat çekti. Güçlü yapısı, rekabetçi karakteri ve disiplinli yaşam tarzıyla Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından biri haline geldi. 1.88 metre boyu ve 93 kilogram ağırlığıyla, yarışma süresince uyguladığı sıkı antrenman ve beslenme programıyla fiziksel dayanıklılığını gözler önüne serdi. İlk defa 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda yer alarak geniş bir hayran kitlesi kazandı. 2025’te Survivor All Star’da tekrar adından söz ettirdi. Tuğsuz, yarışmadaki hırslı ve lider karakteriyle bilinse de, bu kez saha dışındaki gelişmelerle gündeme geldi. Özellikle Türkiye’ye dönüş ödül oyunundaki tavırları, aleyhindeki suçlamaları daha da ön plana çıkardı.