Murat Ceylan Kaza Geçirdi, İyi Durumda

TRAFFIK KAZASI YAŞADI

Survivor yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Murat Ceylan, geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını endişelendirdi. Aracının kamyonetin altına girmesi sonucu gerçekleşen kazanın ardından, Ceylan sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapmış olduğu paylaşımda, “Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı. Ünlü sunucunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve açıklamanın ardından Murat Ceylan için sosyal medyada binlerce “geçmiş olsun” mesajı geldi.

Eda Erol, Ekrem Karaçayır’la evlendi

Televizyon sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, pilot Ekrem Karaçayır ile İstanbul'da muhteşem bir törenle evlendi. Eda'nın gelinliği ve çiftin mutluluğu dikkat çekti.
İstanbul’da Deprem Oldu, Endişeler Arttı

İstanbul'da gün içinde sarsıntı iddiaları gündemi sarstı. Resmî açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları, deprem gerçeğinin yeniden sorgulanmasına yol açtı.

