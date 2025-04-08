Murat Ceylan, Müzik Ve Sporla Tanınıyor

GENÇ İZLEYICİLERİN GÖZDESİ

Kariyerini sadece televizyonla sınırlı tutmayarak müzik ve spor gibi çeşitli alanlarda kendini geliştiren Murat Ceylan, özellikle genç izleyiciler arasında büyük bir ilgi görüyor. Birçok kişi, “Murat Ceylan kimdir?” sorusunun cevabını arıyor. Peki, Murat Ceylan kimdir? Survivor Murat Ceylan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

EĞİTİM HAYATI VE YETENEKLERİ

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra’ya gitmiş ve burada Central Saint Martins’de Endüstriyel Tasarım eğitimi almıştır. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri alan Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur ve şu anda yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Müzik dışında çeşitli sporlarla da ilgilenerek İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapıyor ve profesyonel futbol lisansına sahip olarak futbol oynamaktadır.

2013 yılında Panama’da düzenlenen, Acun Ilıcalı’nın sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasına Gönüllüler takımında katılmıştır. Murat Ceylan, 17 Eylül 2014 tarihinde TV8’de yayınlanmaya başlayan Para Bende adlı yarışmada Almeda Abazi ile birlikte yarıştı. Ayrıca, 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan “Yeni Nesil” adlı albümünü yayımladı. Albümle aynı adı taşıyan şarkı için Nihat Odabaşı’nın yönetmenliğinde bir video klip çekildi. 2016 yılında Eylül-Kasım döneminde FOX’ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı. 2 Şubat 2019 tarihinde TV8’de yayınlanmaya başlayan Survivor 2019 yarışma programı ile sunuculuk kariyerine adım attı.