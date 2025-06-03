Murat Ceylan, yarışmacılar arasındaki durumu açıkladı. Hikmet’in ayrılma sebebi suçlamalarla ilişkilidir. Yarışmacı, dolandırıcılık ve yaralama suçlamalarına maruz kalmıştır. Medyadaki haberler, gözaltına alınmasını öngörüyor. Survivor’daki durumu, adli süreçle bağlantılı görünüyor

HİKMET TUĞSUZ’UN YARIŞMADAN AYRILIŞI VE NEDENLERİ

Murat Ceylan, kameralar karşısında yaptığı açıklamada, “Hikmet’in bu akşam aramızda olmadığını fark etmişsinizdir. Kendisiyle ailesi vasıtasıyla irtibata geçildi ve bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme neticesinde, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini öğrendik. Vedalaşma imkânı da bulunmuyor. Son dönemler önemli bir süreçti ancak maalesef Hikmet’in bu talebini kabul etmek durumunda kaldık” ifadelerini kullandı.

YARIŞMACININ Ayrılış Sebepleri Üzerine İddialar

Hikmet Tuğsuz’un yarışmadan ayrılığı, sosyal medyada tartışmalara neden olan bazı iddialarla da ilişkilendiriliyor. Yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye’ye dönüş hakkı tanıyan ödül oyununda Hikmet Tuğsuz’un kaybettiği ve oyuna ilgisiz davrandığı yönünde yoğun eleştiriler yükseldi. İzleyiciler, Tuğsuz’un elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürdüğünü ve “Türkiye’ye dönmek istemediği için bilerek kaybetti” yorumları yaptı. Bu gelişmeler, Hikmet Tuğsuz’un ani çıkışının arkasındaki sebepler hakkında spekülasyonları artırdı.

SORUŞTURMA ALTINDA OLDUĞU SUÇLAMALAR

Ayrıca, Tuğsuz’un yarışmadan ayrılmasının, hakkındaki ciddi suç iddiaları ve çıkarıldığı belirtilen tutuklama kararlarıyla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor. Tuğsuz’un ismi şu iki suçlamayla gündemde bulunuyor: 1. 45 Milyon TL’lik villa dolandırıcılığı; Antalya’da devam eden bir soruşturmada, sahte bir vekaletname kullanarak 45 milyon TL değerindeki bir villayı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Yeni deliller nedeniyle yeniden açılan dosya kapsamında hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürülüyor. 2. Silahla kasten yaralama; Tuğsuz’un bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla da soruşturma altında olduğu ve bu dosyadan dolayı tutuklama kararı bulunduğu belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINACAK MI?

Bazı kaynaklara göre, Hikmet Tuğsuz’un Türkiye’ye döndükten hemen sonra gözaltına alınarak cezaevine sevk edilmesi bekleniyor. Survivor’dan özel sebeplerle ayrılmasının ardındaki gerçekte adli süreçlerle bağlantılı olup olmadığı ise merak konusu. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HİKMET TUĞSUZ HAKKINDA KISACA

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Aslen Antalyalı olan Tuğsuz, çocuk yaşlardan itibaren spora olan ilgisiyle dikkat çekti. Güçlü yapısı, rekabetçi karakteri ve disiplinli yaşam tarzıyla Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından biri haline geldi. 1.88 metre boyunda ve 93 kilogram ağırlığında olan Tuğsuz, yarışma süresince uyguladığı sıkı antrenman ve beslenme programıyla fiziksel dayanıklılığını kanıtladı. İlk olarak 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2025’te Survivor All Star’a katılarak yeniden adından söz ettirdi. Bu sefer saha dışındaki olaylarla gündeme gelen Tuğsuz, özellikle Türkiye’ye dönüş ödül oyunundaki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.