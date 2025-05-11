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Murat Demir, Anneler Günü’nü Kutladı

ÖZEL GÜNDE ANNESEL MESAJ

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Demir, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında başta şehit ve gazi anneleri ile engelli çocukları büyüten fedakar anneler olmak üzere tüm annelerin bu özel gününü kutladı. Demir, “Aile hayatının birleştirici unsuru olan annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin yaşatılmasında; kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük paya sahiptir” dedi.

ÇİÇEK İLE KUTLAMA

Demir, tüm annelere mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat temenni etti. 30 Ağustos OSB’de görev yapan personelin Anneler Günü’nü unutmayan Murat Demir, kadın personele çiçek takdim ederek bu özel günlerini kutladı. Demir’in bu anlamlı jesti, çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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