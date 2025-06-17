Murat Doğanay, Türkiye’nin rolünü vurguladı

DOĞU AKDENİZ ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı ve Platformu (ASAD) Başkanı Murat Doğanay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla düzenlenen bir sempozyumda, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaşmasındaki Türkiye’nin önemli rolüne dikkat çekti. Doğanay, Kıbrıs merkezli “İki Devletli Çözüm” ve “Mavi Vatan Doktrini”nin bölgedeki enerji güvenliği ve ekonomik potansiyel açısından kritik olduğunu belirtti.

ENERJİ REZERVLERİNİN ÖNEMİ

Doğanay, Doğu Akdeniz’deki yaklaşık 122 trilyon kübik feet doğalgaz rezervinin, sadece Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için değil, aynı zamanda Avrupa’nın enerji arz güvenliği açısından da son derece önemli bir stratejik değer taşıdığını ifade etti. Bu rezervlerin Avrupa’ya ulaşmasında Türkiye güzergahının ekonomik avantajlarına odaklanan Doğanay, çarpıcı bir maliyet karşılaştırması sundu.

MALİYET ANALİZİ VE STRATEJİK FARKLAR

Doğanay, günümüzde Kıbrıs’ın güneyinden çıkarılan doğal gazın sıvılaştırılıp Avrupa’ya taşınmasının birim başına 11 dolar maliyet oluşturduğunu belirtirken, söz konusu gazın Türkiye üzerinden boru hattı ile ulaştırılması durumunda maliyetin neredeyse yarı yarıya düşerek 6 dolara inebileceğini vurguladı. Bu ekonomik farkın, Avrupa’nın uzun vadeli enerji arz güvenliği açısından stratejik bir kıstas olduğunu dile getiren Doğanay, Doğu Akdeniz enerji güzergahlarının Türkiye merkezli olarak yeniden yapılandırılmasının önemli bir gereklilik olduğunu vurguladı.

KKTC’NİN STRATEJİK DURUMU

Doğanay, KKTC’nin bu stratejik denklemdeki rolünü de belirtti. KKTC’nin sadece diplomatik bir varlık olmaktan öte, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki uzun vadeli enerji, güvenlik ve dış politika stratejisinin esas bir parçası olduğunu ifade etti. Bölgedeki enerji rekabetleri ve artan askeri varlıklar göz önüne alındığında, KKTC’nin önemli bir denge unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sempozyumun, akademik bilgi birikimini ve stratejik öngörüleri Ankara ve Lefkoşa’daki karar alma mekanizmalarına sunmayı amaçladığını ekleyen Doğanay, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin bölgesel barış ve enerji güvenliği açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizdi.