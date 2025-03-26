Murat Emir’den Erdoğan’a Eleştiriler

CHP’li MURAT EMİR’İN BASIN TOPLANTISI

CHP Milletvekili Murat Emir, TBMM’de bir basın toplantısı gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında söylediği sözleri eleştirdi. Emir, Erdoğan’ın açıklamalarında “büyük çelişkiler, tutarsızlıklar” bulunduğunu kaydederek, “Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında büyük çelişkiler, tutarsızlıklar vardır. Bir taraftan işin pis ve kirli olduğunu, yenemediği bileği bükmek ve cezaevine koymak için savcı talimatlandırdığını biliyor. Bunu bildiği için, ‘Bu işte biz yokuz’ diyor. ‘CHP’liler getiriyor, bırakın yargı görevini yapsın’ diyor; ama diğer taraftan turplardan haber veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı sen turpları nereden biliyorsun?” diye sordu.

CHP’YE YAPILAN OPERASYON HAZIRLIĞI

Murat Emir, Erdoğan’ın yargılamaları yalnızca muhalif belediyelere yaptığını belirterek, “Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP’ye operasyon hazırlığı yapıyor. Bugünkü konuşması bunu açıkça ele vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine, Kuvayımilliye’den köklerini alan, savaş meydanlarında kurulmuş olan CHP’ye, operasyon çekme cesareti göstereceğini söylüyor. Hazırlıklarını yaptığını söylüyor. Senin ona gücün, kalibren yetmez. Atatürk’ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değildir” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’E YÖNELİK TEHDİTLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik tehditkar sözlerini de yorumlayan Emir, “Özgür Özel’in bir gün mezarı kazılacak, fani olduğunun farkında. Her birimizin bir gün öleceğiz ve her birimizin birer mezarı olacak. Eğer olağanüstü bir kaza sonucu hayatımızı kaybetmezsek, senin de olacak Sayın Cumhurbaşkanı. Hani, ‘Ömrüm ifa ettiği kadar cumhurbaşkanı olacağım’ diyorsun ya demek ki senin niyetin ölüme kadar cumhurbaşkanı olmak. Elinden gelse kendini mumyalatacaksın, ‘Beni mumyalayın, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturtun’ diyeceksin” şeklinde konuştu. Emir, Erdoğan’ın böyle kaba ifadeler kullanmasının “normal bir konuşmada bile söylenmeyecek” seviyede olduğunu söyledi.