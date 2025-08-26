Murat Emir, Gazze’deki Durumu İfade Etti

MECLİS GENEL GÖRÜŞMESİ ÇAĞRISI

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Emir, “Meclis Başkanı ile yürüteceğimiz istişareler sonucunda; en yüksek katılımın olacağı, herkesin katılabileceği en doğru zamanda ama ivedilikle Gazze’de yaşananları görüşmek için Meclis’i genel görüşmeye çağıracağız” dedi. Ayrıca, TBMM’de düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt’te yaptığı açıklamalar hakkında da görüşlerini bildirdi. Emir, “Sayın Erdoğan Malazgirt’te yaptığı açıklamalarda son derece karmaşık sözler sarf etti. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanı karnından konuşmaktan vazgeçmeli, açıkça konuşmalıdır” ifadesini kullandı.

HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Murat Emir, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında hangi konuları hedef aldığını net bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti. “Kendisi, birilerinin alakasız gündemlerle süreci zehirlemeye çalıştığını söylemektedir. Oysa bu komisyon açıkça kurulmuştur, toplanmıştır, gündeminin ne olacağını yönergesine yazmıştır” diyen Emir, toplumsal barış, demokrasi, adalet ve hukuk devleti gibi konuların önemini vurguladı. “Öyleyse alakasız gündemler kimin gündemidir, hangileri alakasızdır? Biz, ‘Demokrasi, adalet, hukuk devleti, eşitlik ve bunlar olmadan toplumsal barış kurulamaz’ diyoruz” dedi.

ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Gazze’deki insani durumu dile getirirken TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmak için siyasi partilerle iletişim kurduklarını belirten Emir, “Cumhur İttifakı dışındaki bütün partilerin böyle bir genel görüşmeye olumlu baktığını ve katkı vereceğini büyük bir memnuniyetle öğrendik” ifadesini kullandı. Emir, “Filistin ve Gazze’deki insanlık dışı yaptırımlar, özellikle Gazze’deki kıtlık nedeniyle insanların açlıktan ölecek hale getiren bu soykırımın konuşulması, tartışılması ve alınacak önlemlerin değerlendirilmesi gereken yer bu yüce çatıdır” diye ekledi.

Murat Emir, Meclis Başkanı ile temaslarının sürdüğünü ve bir adım atılması için gereken çalışmaların yapılacağını dile getirdi. “Günümüzde parlamentoların aldığı kararlar, parlamenter diplomasi son derece önemli ve mutlaka devreye sokulması gereken bir durumdur” diyen Emir, dünyaya mesaj vermenin önemine vurgu yaptı.