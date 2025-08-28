Murat Emir, “Terörsüz Türkiye” hedefinde çalışacak

TBMM KOMİSYONU İLE İLERLEME BEKLENTİSİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Emir, “Bu Komisyon, bir yasal düzenleme çalışması yapamayabilir. Ama biz burada Türkiye’nin barışı, demokrasisi, adaleti adına bir çerçeve yapılmasını bekliyoruz ve bunu yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi. Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Komisyonun bugünkü oturumunda önceki dönem Meclis başkanlarının katkılarından faydalandıklarını ve bu deneyimlerin Komisyonun işleyişine ışık tuttuğunu ifade etti.

ÇERÇEVE ÇİZİMİ VE TEMEL SORUNLAR

Toplantının oldukça verimli geçtiğini dile getiren Emir, “Bu Komisyon, bir yasal düzenleme çalışması yapamayabilir. Ama biz burada Türkiye’nin barışı, demokrasisi, adaleti adına bir çerçeve yapılmasını bekliyoruz ve bunu yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçeve çizilirken Türkiye’nin temel sorunları bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır.” şeklinde konuştu. Emir, Komisyonun toplumsal barışı sağlama ve terörü kalıcı olarak sona erdirme amacına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu süreçte hukuk devletinin güçlendirilmesinin de şart olduğunu belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA ELEŞTİRİ

Emir, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı dünya ve insanlığın yeterince etkili bir şekilde karşı koyamadığını ifade etti. “İsrail saldırganlığı ve artık soykırıma varmış olan vahşet, bir türlü durdurulamamıştır.” dedi. Ayrıca, TBMM Genel Kurulunun yarın “Gazze” konusunu görüşmek için olağanüstü toplanacağını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını dikkatle takip edeceklerini belirtirken, toplantıya tüm siyasi partilerin katılımının önemine dikkat çekti.