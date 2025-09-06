Murat Gözde, Şampuan Dan Şikayetçi Oldu

MURAT GÖZDE’YE ŞAMPUANDAN KALDIRICI REAKSİYON

Murat Gözde (48), Adana’da yaşamaktadır. Berberinin önerisiyle internetten satın aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandıktan sonra yüzünde ve gözünde şişlikler oluştu, kafasında yara çıktı. Gözde, bu durumu yaratan firma hakkında şikayette bulundu.

BERBER TAVSİYESİYLE ŞAMPUAN ALDI

Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde oturan Gözde, geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberin tavsiyesi ile internetu kullanarak saç siyahlaştırıcı şampuan temin etti. Şampuanı, kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi önce dirseğine uyguladı. 48 saat boyunca herhangi bir reaksiyon olmayınca, saçıyla birlikte tüm saçı için ürünü kullandı. Ancak kısa süre içerisinde Gözde’nin yüzünde alerjik reaksiyon belirginleşti.

DOKTOR TAVSİYESİYLE TEDAVİ ARAYIŞI

Sağlık ocağına giden Murat Gözde, yaşadığı olumsuz gelişmelerden ötürü doktor tavsiyesiyle yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı. Üzerinden 3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Gözde, sonuç elde edemeyince durumu polise bildirerek firmadan şikayetçi oldu.

Murat Gözde, yaşadığı durumu şu sözlerle ifade etti: “Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm, 48 saat sonra tüm saçıma uyguladım. Sonra yüzüm ve gözüm şişti, kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye endişeleniyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım.” Gözde, saçlarındaki beyazların siyahlaşmadığını vurgulayarak, “İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tür ürünlere ulaşımın kolay olmaması ve satışlarının düzenlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.