Murat Gözde, Şampuan İçin Şikayetçi Oldu

ADANA’DA BİR VAHAİ REAKSİYON YAŞANDI

Adana’da 48 yaşındaki Murat Gözde, berberinin tavsiyesi üzerine internetten aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandıktan sonra yüzünde ve gözünde şişlikler meydana geldi. Ayrıca kafasında yaralar oluştu. Gözde, bu durumu yaşamasının ardından şampuanın üretici firması hakkında şikayetçi oldu.

BERBER TAVSİYESİ İLE ÜRÜN SATIN ALDI

Merkez Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi’nde ikamet eden Gözde, geçen hafta saçlarındaki beyazlıklar nedeniyle berberinin önerisiyle saç siyahlaştırıcı şampuan almayı tercih etti. Gözde, ürünü kullanmadan önce dirseğine sürdüğünü ve 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon yaşamadığı için saçıyla uygulamaya geçtiğini belirtti. Ancak ürünü kullanmasının hemen ardından Gözde’nin yüzünde alerjik bir reaksiyon gelişti.

SAĞLIK KURULUŞUNA GİTTİ

Kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, durumu iyiye gitmeyince sağlık ocağına başvurdu. Sağlık uzmanından aldığı tavsiyelerle yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı. Üzerinden üç gün geçmesine rağmen şişlik ve yaraların düzelmemesi üzerine Gözde, polise başvurarak şikayetçi oldu.

MAAŞLA VE MADDİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Yaşadıklarını aktaran Gözde, “Berberin tavsiyesi ile bu ürünü aldım. İlk önce dirseğime sürdüm, 48 saat bekledim ve sonrasında saçıma uyguladım. Sonrasında yüzüm ve gözüm şişti, kafamda yaralar oluştu. Durumum felaket. Gözlerimi kaybedeceğimden çok korkuyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım” şeklinde konuştu. Ayrıca saçlarındaki beyazların hala siyahlaşmadığını ifade eden Gözde, internetten şampuanı 301 liraya satın aldığını belirterek, “Bu tür ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışlarına yönelik düzenlemeler yapılmalı” dedi.