İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına dair kapsamlı soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Daha önce Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yardımcısı olan firari Emrah Bağdatlı hakkında da aynı şekilde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ YOLSUZLUK DÜZENİNİ AÇIĞA ÇIKARDI

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasının arkasından, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlerin sayısındaki artış dikkat çekti. Soruşturma sürecinde tutuklu bulunduğu öğrenilen iş insanı Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık kapsamında ikinci kez ifade verdi. Yalçınkaya, ifadesinde, firari Murat Gülibrahimoğlu’nun 27 Haziran’da cezaevine gönderdiği bir avukatın kendisi üzerinde etkin pişmanlık kapsamındaki ifade vermemesi için baskı kurduğunu aktardı.

DEVLETSEVİYORSANIZ YENİ İFADELERE İHTİYAÇ VAR

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun güçlü bir konumda olması nedeniyle ailesine zarar verebileceğinden tam ifade verme konusunda çekinceler yaşadığını söyledi ve, “Sonradan sırtımı devletime yaslamam gerektiğini düşünerek tekrar ifade vermeye karar verdim. İfade etmek istediğim yeni hususlar bulunmaktadır” ifadesinde bulundu.

FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma çerçevesinde, daha önce 10 Mayıs’ta Murat Gülibrahimoğlu hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “Vergi Usul Kanuna muhalefet” gibi suçlamalarla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.