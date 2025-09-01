İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına ilişkin geniş kapsamlı soruşturmada önemli bir adım daha kaydedildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca, daha önce Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yardımcısı olan firari Emrah Bağdatlı hakkında da benzer şekilde kırmızı bülten gündeme gelmişti.

İTİRAFLAR YENİ BİLGİLER SUNDU

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlananların sayısında artış gözlemlendi. Soruşturma sürecinde tutuklu olan iş insanı Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ikinci kez ifade verdi. Yalçınkaya, ifadesinde firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun 27 Haziran’da cezaevine gönderdiği bir avukatın kendisine etkin pişmanlık kapsamında ifade vermemesi için baskı yaptığını öne sürdü.

DEVLET DESTEKİNE VURGU YAPTI

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun güçlü bir konumda olması sebebiyle ailesine zarar gelebileceğini düşündüğü için tam anlamıyla ifade veremediğini belirtti. “Sonradan sırtımı devletime yaslamam gerektiğini düşünerek tekrar ifade vermeye karar verdim. İfade etmek istediğim yeni hususlar bulunmaktadır.” şeklindeki beyanı dikkat çekti.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, 10 Mayıs’ta Murat Gülibrahimoğlu hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “Vergi Usul Kanununa muhalefet” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.