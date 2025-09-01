Murat Gülibrahimoğlu Hakkında Kırmızı Bülten

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE GÜLIBRAHİMOĞLU

Son dakika bilgilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik tespit edilen yolsuzluk soruşturmasında, görevden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun dosyasında adı geçen firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Gülibrahimoğlu’nun kim olduğu, nerede doğduğuna ve hangi işlerle uğraştığına dair merak edilen detaylar şu şekilde.

MURAT GÜLIBRAHİMOĞLU’NUN KİMLİĞİ VE EĞİTİMİ

Murat Gülibrahimoğlu’nun İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Kişisel yaşamıyla ilgili kamuoyunda çok fazla bilgi mevcut değil. Ancak 40’lı yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor. Bilgisayar mühendisi olarak dikkat çeken Gülibrahimoğlu, girişimcilik ve yazılım geliştirme alanında da aktif çalışmalar yürütmektedir. Eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Mesleği bilgisayar mühendisliği olan Gülibrahimoğlu, yazılım geliştirme ve teknoloji konularında kendini geliştirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde aldığı eğitim sonrası kamu kurumları ve özel sektörde pek çok projede yer almıştır. Özellikle açık kaynak yazılımlar ve ulusal işletim sistemi projelerinde tanınan bir isimdir.

SUÇLAMALAR VE YASAL SÜREÇ

Murat Gülibrahimoğlu hakkında çıkarılan kırmızı bültenin nedenleri arasında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları yer alıyor. Kendisine yöneltilen suçlamalar şunlardır: Kamu kaynaklarını usulsüz biçimde kullanma, yolsuzluk yapma ve ihale süreçlerinde usulsüzlük gerçekleştirme, kripto para üzerinden gizli para transferleri yapma, bağlantılı şirketler aracılığıyla kamu kaynaklarına zarar veren işlemler yürütme.