Murat Hazinedar’a 2 yıl 6 ay hapis

MURAT HAZİNEDAR’A HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlarına dair açılan davanın sonucunda mahkeme, kararını verdi. Tutuksuz sanık olarak yargılanan Murat Hazinedar, ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu nedenle siyasi yasak da aldı. Dava, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmesi üzerine açılmıştı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, Murat Hazinedar ile birlikte 7 diğer tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

DURUŞMA SÜRECİ VE SANIKLARIN SAVUNMALARI

Duruşma sırasında son savunmalarını yapan sanıklardan Murat Hazinedar, “Üzerime atılı tüm suçlamalar usulsüz bir şekilde ele geçirilen evraklardan oluşturulmuştur. Hakkımda bu zamana kadar çok dava açıldı ve ben çoğundan beraat ettim. Bu davadan da beraatımı talep ediyorum,” dedi. Ayrıca, tutuksuz sanık Celal Abbas, “Önce bize çete dediler, biz ne diyeceğimizi bilemiyoruz artık. 3 yıldır bu dava devam ediyor. Ben artık beraatımı istiyorum,” ifadelerini kullandı. Bir diğer tutuksuz sanık Hüseyin Avni Sipahi ise, “Üzerime çok ağır suçlamalar atıldı. Ben görevi kötüye kullanmak gibi bir suçtan yargılanacaksam, bunun için İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor. Hiçbir suç işlemedim, amacım da bu olmadı. Beraatımı talep ediyorum,” şeklinde konuştu.

Mahkeme, esasa ilişkin kararında, tutuksuz sanık Murat Hazinedar’ı ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ederken, tutuksuz sanık Çetin Kırışgil’i ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum etti. Ayrıca, tutuksuz sanık Hüseyin Avni Sipahi 2 yıl 3 ay, Belediye Meclis Üyesi Çetin Kırışgil ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mürvet Günday 1’er yıl 10’ar ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı. Başkan Yardımcısı Rıfat Örnek’e de 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

IDDIANAME VE TALEPLER

Mahkemenin verdiği kararda, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hazinedar, aynı zamanda ‘hapis cezasına hükmedildiği’ gerekçesiyle siyasi yasak cezası da aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Hazinedar için ‘irtikap suçuna teşebbüs etmek’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından toplam 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi. Hüseyin Avni Sipahi’nin aynı suçlar için 43,5 yıldan 96 yıla kadar, Rıfat Örnek’in 29 yıldan 62 yıla kadar, Çetin Kırışgil’in 10 yıldan 20 yıla kadar, diğer sanıkların ise 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen hapis cezası alması isteniyor.