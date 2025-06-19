Murat Hüdavendigar Kabri’nde Anıldı

BALKAN FATİHİ OLARAK ANILDI

Osmanlı İmparatorluğu’nun üçüncü padişahı Murat Hüdavendigar, şehit edilişinin 636. yılında Kosova’nın başkenti Priştine yakınlarındaki mezarı başında anıldı. 1389 yılında gerçekleşen Kosova Meydan Muharebesi sonrası Miloş Obiliç tarafından şehit edilen Murat Hüdavendigar, iç organlarının defnedildiği Meşhed-i Hüdavendigar Türbesi’nde düzenlenen anma töreni ile yad edildi.

ANMA TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Törende, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım gibi isimlerin yanı sıra birçok Türk kurumunun temsilcileri ve davetliler yer aldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Murat Hüdavendigar’ın savaş meydanındaki duası Türkçe ve Arnavutça okundu.

Törende yapılan konuşmalarda, Murat Hüdavendigar’ın başarılı devlet adamlığı ve komutanlığı ele alındı. Ayrıca Osmanlı’nın Balkanlar’a açılan kapısının hükümdarlığı döneminde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Ayrıca etkinlik sırasında, Sultan Abdülmecid Han’ın beratıyla 1854 yılında türbedar olarak tayin edilen Buharalı Hacı Ali Bey’in ailesinden Saniye Türbedar ile bir araya gelindi.

DUA İLE SONUÇLANDI

Tören, Murat Hüdavendigar’ın kabri başında yapılan dualarla sona erdi.