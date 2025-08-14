Murat Kapki, Medya Dünyasında Tanınmaktadır

MURAT KAPKİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

‘Murat Kapki kimdir?’ sorusu üzerine meraklar artıyor. Murat Kapki, Advertcity Reklam ve Medya Ajansı’nın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olarak tanınıyor. Ayrıca, spor temalı yayın yapan Radyo GOL’ün sahibi olarak medya alanında da dikkat çekiyor. Peki, Murat Kapki’nin diğer bilgilere göz atalım.

KİŞİSEL BİLGİLER

Murat Kapki’nin doğum tarihi ve yaşı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Bunun yanı sıra, nereli olduğu da kamuya açık kaynaklarda yer alan bir detay değil. Görünen o ki, kişisel yaşamıyla ilgili bilgileri gizli tutmayı tercih ediyor.

Murat Kapki, iş dünyasında kazandığı başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle medya ve reklam sektöründe etkin bir rol üstleniyor. Bununla birlikte, geçmişte düzenlenen RTGD Medya Oscar Ödülleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alan isimler arasında yer aldığı biliniyor.

HUKUKİ SORUNLAR

Murat Kapki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen bir soruşturma çerçevesinde “suç örgütü kurma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Ardından tutuklandığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı. Bu durum, kariyerinde önemli bir dönemeç oluşturuyor.