Murat Karakaya Tutuklandı, Annesi Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHİ VE YERİ

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, annesi Saliha Karayaka’yı (59) bıçakla öldüren Murat Karakaya (28) tutuklandı. Olay, 3 Mayıs’ta saat 18.00 civarında Sofular Mahallesi Fidan Sokak’ta gerçekleşti. Saliha Karayaka’nın evinden gelen tartışma seslerini duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar sonrası polis ekipleri adrese yönlendirildi.

POLİSİN İLK GİDİŞİ VE GELİŞMELER

Kapıyı açan Saliha Karayaka, aile içinde bir tartışma yaşandığını ve herhangi bir şikayetinin olmadığını beyan etti. Bu nedenle ekipler, adresten ayrılmayı planladı. Ancak, ekiplerin dışarı çıkmasının ardından yeni gelen gürültü sesleri, polisin yeniden adrese dönmesini sağladı. Bu sefer kapının açılmaması üzerine, polis itfaiyeden yardım talep etti. İtfaiye kapıyı açtığında, polis Saliha Karayaka’yı kanlar içinde buldu.

OLAYIN SONUCU VE MURAT KARAKAYA’NIN DURUMU

Bıçakla yaralanan Saliha Karayaka, ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olay yerinde bulunan Murat Karakaya, toplamda 27 suç kaydı bulunan ve 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen bir şüpheli olarak gözaltına alındı. Murat Karakaya, ifadesinde alkollün etkisiyle olayı hatırlamadığını bildirdi. Dün adliyeye sevk edilen Karakaya, mahkemede tutuklandı. Öte yandan, Saliha Karayaka, ilçeye bağlı Çobanören köyünde defnedildi.