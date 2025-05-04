Murat Karayaka Tutuklandı, Annesini Öldürdü

ANNESİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, annesini bıçaklayarak hayatına son veren zanlı tutuklandı. Sofular Mahallesi Fidan Sokak’ta yaşanan olayda, Murat Karayaka’nın annesi Saliha Karayaka ile gerçekleştirdiği tartışma, kavgaya dönüşerek bıçaklı saldırıya yol açtı. Olay sonrası Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde Merzifon Adliyesi’ne iletildi.

CENAZE MORGUNDAN ALINDI

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklama kararı verilen Murat Karayaka’nın annesi Saliha Karayaka’nın cenazesi, ailesi tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morgundan alındı. Cenaze, ilçeye bağlı Çobanören köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının sonunda toprağa verildi. Olay, dün gece meydana geldi. 28 yaşındaki Murat Karayaka’nın 60 yaşındaki annesi Saliha Karayaka, aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

MURAT KARAYAKA’NIN SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan müdahale sonrasında Saliha Karayaka, kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Olay esnasında alkollü olduğu belirlenen Murat Karayaka’nın 27 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Karayaka, adliye süreciyle tutuklanan ilk zanlı oldu.