Murat Kosova, K.O. Kolezyumu Tanıtım Filmi Yayında

Riot Games, Teamfight Tactics’in (TFT) yeni seti K.O. Kolezyumu ile ilgili özel bir kısa film yayınladı. League of Legends anonslarından tanıdığımız Murat Kosova’nın sesiyle ve popüler yayıncılarla gerçekleştirilen bu yapım, oyunun yeni şampiyonları, mekanikleri ve rekabet ruhunu etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Film, Set 15’in mücadele hissini ve topluluk enerjisini güçlü bir şekilde yansıtıyor ve oyuncuları yeni stratejiler keşfetmeye davet ediyor.

YENİ SETİN DETAYLARI

30 Temmuz 2025’te Yama 15.1 ile çıkış yapan Into the Arcane, Cyber City temalı Set 14’ün ardından yılın ikinci büyük güncellemesi oldu. Anime tarzı ilhamlarla tasarlanan ve mistik dövüş turnuvası temasına sahip bu set, oyunculara hem taktiksel derinlik hem de keşfedilecek zengin bir estetik evren sunuyor. 16 Temmuz’da PBE sunucularında erken erişime açılan set, o tarihten itibaren topluluk tarafından büyük ilgi gördü.

ŞAMPİYONLAR VE MEKANİKLER

Yeni set; Lee Sin gibi esnek 5 altın maliyetli şampiyonlardan Seraphine gibi Yıldız Muhafızı ön plana çıkaran şampiyonlara, Ezreal (Savaş Akademisi), Jinx (Savaş Akademisi), Ahri (Yıldız Muhafızı) ve Vi (Kristal Hamle) gibi tematik favorilere kadar geniş bir kadro barındırıyor. Muhteşem Meka takımları, ek birimler ile güçlendirilirken, Kristal Hamle hem yenilgi hem de öldürme üzerinden ödül veriyor. Güç Atıştırmalıkları mekaniği, oyunculara maç sırasında iki kez seçtikleri birimlere üç güçlendirmeden birini verme ve gerektiğinde bu güçlendirmeleri geri alma imkânı tanıyor.

SİSTEMSEL YENİLİKLER

Bu yeni setin sistemsel yenilikleri arasında Prizmatik Eklentiler’in özel görevler tamamlanarak açılması, rollerin yeniden tanımlanması, mana üretim mantığının değiştirilmesi ve eşyaların köklü revizyonları bulunuyor. Mavi Güçlendirme, Değişken Miğfer, Titanın Azmi ve Dev Katili yeniden tasarlanırken, yeni Şafağın Özü oyuna ekleniyor. Hiper Yenileme modu ise artık TFT’de yer almıyor.

TANITIM FİLMİ VE ERİŞİM

K.O. Kolezyumu atmosferini ekrana taşıyan tanıtım filmi, setin ruhunu, stratejik zenginliğini ve görsel dünyasını yansıtan bir deneyim sunuyor. Filmi YouTube ve Instagram üzerinden izlemek ve K.O. Kolezyumu hakkında daha fazla bilgi almak için Riot Games’in resmi kanallarını ziyaret edebilirsiniz. K.O. Kolezyumu tanıtım filmini izlemek için: https://www.instagram.com/reel/DNOLLUmMZsn/