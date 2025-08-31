Murat Kurt, Büfesi Soyuldu. Polis Soruşturma Başlattı

KOCAELİ’DE HIRSIZLIK OLAYI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatil için giden Murat Kurt, geri döndüğünde büfesinin soyulmuş olduğunu gördü. Hırsızlık ihbarı üzerine polis, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

POLİSİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Murat Kurt, 15 gün önce tatile çıktı ve döndüğünde büfesindeki ürünlerin çalındığını fark etti. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, inceleme gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalara göre yaklaşık 500 bin TL değerinde ürünün çalındığı belirlendi. Hırsızların, dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını sildikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Dükkanın arka penceresinden içeri giren şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma yürütüyor. Olayın detayları ve şüphelilerin tespit edilmesi için çabalar sürüyor.