Murat Kurum, Deprem Sonrası Durumu Değerlendirdi

DEPREM SONRASI AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar, Esenler ve Bahçelievler’den en fazla ihbar aldıklarını belirtip, “Bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik” ifadelerini kullandı. Kurum, dün Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından Hasdal’daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde değerlendirme toplantısı yaptı.

İHBARLAR VE İNCELEMELER

Bu sabah AFAD koordinasyonunda yapılan toplantılar ve saha incelemeleriyle ilgili bilgi veren Kurum, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova’dan toplamda 1756 hasar ihbarı aldıklarını aktardı. İstanbul’daki ihbarların yaklaşık yüzde 80’inin Avrupa Yakası’ndan, yüzde 20’sinin ise Anadolu Yakası’ndan geldiğini vurgulayan Kurum, en çok ihbar alınan ilçelerin Avcılar, Esenler ve Bahçelievler olduğunu ifade etti. Bu ilçelerde diğerlerine göre daha fazla yoğun talep geldiğini kaydeden Kurum, “Bu ihbarların 1467’sinde bu deprem nedeniyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük” açıklamasını yaptı.

KAMU YAPILARINA İLİŞKİN TESPİTLER

İnceleme ve tespitler için ekip sayılarının Anadolu’nun dört bir yanından gelenler ile artırıldığını söyleyen Kurum, İstanbul’daki 28 bin 538 kamu yapısına dair tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 36 öğrenci yurtuyla ilgili yapılan değerlendirmede, bu yurtlarda herhangi bir riskin bulunmadığını aktaran Kurum, hastaneleri de hızla taradıklarını dile getirdi. Kurum, yapılan hasar tespitlerinin İstanbul Risk Tespit Raporunu güncelleyeceğini, bunun gerçek bir veri olacağını ve dönüşüm projelerine temel teşkil edeceğini söyledi.

DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMİ

Sorunları giderme noktasında çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Kurum, “İstanbul’un en büyük gerçeği, acilen cevap verilmesi gereken konu depremdir” diyerek, İstanbul’un deprem dönüşümünün en önemli odak noktası olduğunu vurguladı. Bu sorunun asla göz ardı edilemeyeceğini ve ertelenemeyeceğini belirten Kurum, “İstanbul’daki yapı stokunun bir dakika, bir saniye bile kayba tahammülü yoktur” dedi. Dönüşüm yapılmadığı takdirde İstanbul’un geleceğinin tehdit altında olabileceğini ifade eden Kurum, “Vakit daralmakta, İstanbul günden güne sıkışmakta” sözlerini kullandı.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

“Artık hep birlikte seferberlik vaktidir” diyen Kurum, İstanbul’da 16 milyon insanın canının ve geleceğinin ön planda olduğunu vurguladı. Bu depremi bir uyarı olarak değerlendiren Kurum, “Bu uyarıyı dikkate almak zorundayız” ifadesini kullandı. Bakanlık olarak sosyal konut yapmaya ve kentsel dönüşüm projelerini vatandaşlarla birlikte gerçekleştirmeye devam edeceklerini dile getiren Kurum, tüm İstanbulluları dönüşüm seferberliğine destek vermeye davet etti. Toplantıya Bakan Kurum’un yanı sıra çeşitli bakanlıkların yetkilileri ve İstanbul Valisi de katıldı.