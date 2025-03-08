Murat Kurum, Depremzede Aileye Destek Verdi

BAKAN KURUM’UN ZİYARETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde ailesini kaybeden Ömer Gürbüz’ü evinde ziyaret etti. Gürbüz, depremde babası Alper Gürbüz’ü ve kardeşleri 15 yaşındaki Kadir, 12 yaşındaki Muhammed ile 8 yaşındaki Yasin’i yitirdi. Ziyaret, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında gerçekleşti. Kendi de depremde bir bacağını ve bir kolunu kaybeden Ömer, hayatta kalan tek aile üyesi olan annesiyle birlikte TOKİ konutlarında yeni bir hayata tutunma çabası içerisinde olduğunu ifade etti. Depremzede genç, Bakan Kurum’u görünce çok sevindiğini dile getirdi.

DESTEK SÖZLERİ

Bakan Kurum, depremzede genç ile yaptığı sohbette, “Sayın Cumhurbaşkanımızın size geçmiş olsun dilekleri var. Biz ilk gün de buradaydık, son güne kadar da bütün ekibimizle burada olacağız. Sizlere sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışacağız. Hep birlikte üstesinden geleceğiz, hep birlikte o zor günleri atlatacağız. İnşallah umut dolu geleceğe güvenle bakacağımız günlerin inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Zor bir süreç, Allah sabır versin, geride kalanlara uzun ömürler versin. Hep beraber Malatya’mız, 11 ilimiz için mücadele edeceğiz. Sizlerle birlikte el ele üstesinden geleceğiz,” şeklinde konuştu. Ziyaret sırasında Bakan Kurum ve beraberindekiler, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

ENGELLİ DOSTU HİZMETLER

Bakan Murat Kurum, ev ziyaretinin ardından site bahçesindeki vatandaşlarla buluştu. Görme engelli bir vatandaşın taleplerini dinleyen Bakan, kentin yeniden inşa sürecinde engelli dostu altyapı hizmetlerinin sunulacağının altını çizdi. Bu ziyaret, deprem sonrası yaraların sarılması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.