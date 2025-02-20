Murat Kurum, Depremzedelerin Yeni Evine Sevindi

YENİ EVLERİNE TAŞINDILAR

Kahramanmaraş depremleri esnasında evleri ciddi hasar alan Polat ailesi, Hatay’ın Hassa ilçesindeki Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılan yeni konutlarına taşındı. 57 yaşındaki Fadıma Polat, 55 yaşındaki eşi Halil Polat ve bedensel engelli üç çocukları, 16 yaşındaki Fatma, 20 yaşındaki Ahmet ve 26 yaşındaki Ayşe, zorlu günlerin ardından yeni yaşamlarına başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Geçmişte çadırda ve konteynerde Ramazan ayını idrak eden aile, artık doğalgazlı modern evlerinde, daha güvenli ve konforlu bir ortamda Ramazan’ı bekliyor.

BİR HEYECAN PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp de heyecanlanmamak olur mu? Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var ne de yorulmak.” sözlerini kullandı.

ZOR GECENİN ANILARI

Deprem gecesini “Kıyametin bir örneğiydi, sabahlar olmadı, gün ışımadı” şeklinde tarif eden Fadıma Polat, yaşadıkları sıkıntıları şöyle dile getirdi: “Yeni evimizi ve anahtarları aldığımda, bir anda üzerimden büyük bir yük kalktı, gözyaşlarım akmaya başladı. O an oradaki kişilere, ‘Evinizi verdiniz, çok şükür ama ne zaman taşınacağız?’ diye sordum. ‘Hemen yarın temizle, yerleş,’ dediler. Daha önce soba ile ısındığımız evde, doğalgazlı bir evde hiç yaşamadık. Yerleştiğimizde o kadar geniş ve ferah bir ortam vardı ki, secdeye kapanıp şükrettim. Hiç umudumuz yoktu, ‘Bu evleri nasıl göreceğiz?’ diye düşünüyorduk. Ama ömrümüz olursa görürmüşüz. Devletimiz Allah razı olsun, bu evi bizlere gösterdi. O ev özlemiyle hayatın devam ettiğini fark ettik. Buraya geldiğimizde, cennete girmiş gibi hissettik.”

RAMAZAN HEYECANI

Fadıma Polat, bu yıl Ramazan’ı farklı bir heyecanla beklediklerini belirtti. “Son iki yıl bayramda dahi sevinç yaşamadık. Kızım diyor ki, ‘Anne, Ramazan’ı dört gözle bekliyorum.’ Çünkü bu yıl evimizde orucumuzu daha rahat tutacağız inşallah. Çadırda ve konteynerde sabah sahura kalktığımda çocuklarımı uyandırıp yemek hazırlamak zorunda kalıyordum. Engelli çocuklarım, sıcak yataklarından kalkmakta zorlanıyorlardı ama mecburen kalkıyorlardı. Bu sene artık onları rahatsız etmeyeceğim. Allah’a şükürler olsun. Yemeğimi hazırlayacağım, çocuklarımı çağırıp rahatça yatacaklar. Rabbim, bizlere sabırla dolu, huzurlu bir Ramazan nasip etsin.”

DEVLET DESTEĞİNE TEŞEKKÜR

Fadıma Polat, “Dışarıda yağmur yağıyor, ama biz devletin yaptığı sıcak yuvalarımızda huzur içinde oturuyoruz” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a minnettarlığını belirtti. Polat, “Çevre Bakanı’ndan Allah razı olsun. Tuttuğu altın olsun. Ben onun annesi sayılırım. Bizi yalnız bırakmadı. Depremin olduğu günden bu yana devlet her zaman yanımızdaydı. Devletin gücüyle bu millet ayakta durdu. Bizlere cesaret verdi. Devletimizin desteğini hissettik, ‘Bizi bırakmıyorlar,’ dedik.” ifadelerini kullandı. Hatay’ın Hassa ilçesindeki Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde toplam 3 bin 878 konut inşa edildi ve bu konutlardan 2 bin 222’si hak sahiplerine teslim edildi.