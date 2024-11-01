Murat Kurum, Ersin Tatar ile Buluştu

K.K.T.C. ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, günübirlik ziyaret amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti. Bu ziyaret sırasında, Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşme kapsamında Kurum, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Meclis binasının yıl sonunda tamamlanıp teslim edileceğini, 2025 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla faaliyete geçeceğini belirtti.

MUKADDES TOPRAKLAR VE PROJELER

Kurum, inşaat alanında incelemeler yaptıklarını ve projenin büyük bir gurur kaynağı olacağını ifade ederek, “Bu mukaddes topraklar bize şehitlerin emaneti.” dedi. Ayrıca, KKTC’ye inşa edilecek yüksek mahkeme binası ve Millet Kütüphanesi’nin kasım ayında ihale aşamasına geleceğini ve bu projelerin inşasının TOKİ tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Kurum, Sıfır Atık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erken Uyarı Sistemi, tapu kadastro dijital sistemleri ve coğrafi bilgi altyapısı gibi konularda KKTC ile iş birliği protokollerinin imzalanacağını da dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurgulayan Kurum, KKTC’nin her alanda güçlü bir ülke olmasını arzuladıklarını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’ye gösterdiği desteği hatırlatarak, bunun ülke için önemini vurguladı. Türkiye’nin KKTC’ye her alanda kapsamlı bir destek verdiğini belirten Tatar, Türkiye’den gelen suyun öneminin her geçen gün daha da anlaşıldığını ifade etti. Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Meclis binası ve park projesine dikkat çekerek, yapılacak Cumhuriyet Parkı’nın bölgeye katacağı değere ilişkin bilgiler verdi. Türkiye’ye teşekkür eden Tatar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu proje bu aşamaya gelmiştir. Yıl sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Sizin değerlendirmeleriniz bizim için çok önemli. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nde bu işlerin uzmanısınız. Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İNCELEMELER VE PAYLAŞIMLAR

Bakan Kurum, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclis binası, Millet Bahçesi ve Millet Camii şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Bu ziyaret sırasında, TOKİ Başkanı Levent Sungur’un da yer aldığı incelemede, Kurum mühendislerden proje hakkında bilgi aldı. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Kurum, “KKTC’deyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu ile birlikte, TOKİ eliyle yaptığımız KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde devam eden çalışmalarımızı inceledik. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binasını yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Millet Bahçesi ve Millet Camii projelerimizi de haziran ayına kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ORTAK GÖRÜŞMELER

Bakan Kurum, KKTC ziyareti kapsamında, KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile ortak bir görüşme gerçekleştirecek.