Murat Kurum: Gelin Birlikte Kâbusları Sonlandıralım

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızlanıyor

Türkiye’de kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kazanıyor. Bu alanda kararlı bir tutum sergileyen Murat Kurum, sahadaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Dönüştürülen konutlarda güvenle oturan vatandaşları örnek gösteren Bakan Kurum, herkesin güvenli bir evde yaşayabilmesi için çaba harcıyor. Son olarak X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Tozkoparan Mahallesi Projesi’nin İlk Etapları Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Güngören Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü Emlak Konut tarafından hayata geçirilen Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk 3 etabı tamamlandı. Bu kapsamda bölgede toplamda 1179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildi. 4. etap çalışmaları ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam ediyor ve bu etapta da 743 konut ile 37 iş yerinin inşası sürüyor.

Vatandaşların Güvencesi ve Deprem Mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan Mahallesi’nde yeni konutlarına kavuşan Kenan ve Habibe Temel çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabında yayımlayarak, “Kenan Ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Kenan Temel’in Deprem Deneyimi

Yeni evinde konuşan Kenan Temel, eski evlerinin 6.2 büyüklüğündeki depreme dayanamayacak kadar kötü durumda olduğunu ifade etti. Temel, “Evimizde direkler açılmıştı, paslanmıştı, neredeyse parmak giriyordu. Tornavidayla kazıya kazıya demirler içinde bitti. Deniz kumu olduğu belli. Çünkü demirleri çürütmüş. Evleri alçıyla sıvıyordum, 5-10 gün sonra bir bakıyordum yine açılmıştı. Sonra dönüşüme karar verdik. 6.2’lik depremde de rahat rahat evimizde oturduk. Dönüştürmeseydik yıkılırdı; şimdi kafamız rahat. 7-8 şiddetinde deprem olsa da evimden çıkmam Allah’ın izniyle” dedi.