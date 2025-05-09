Murat Kurum: Hep Birlikte Depremi Unutalım

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor. Bu alanda kararlı bir şekilde sahada faaliyet gösteren Murat Kurum, dönüşüm tamamlanan konutlarda güvenle yaşam süren vatandaşları örnek olarak sunuyor. Herkesin güvenli bir evde yaşaması için çaba harcayan Bakan Kurum, X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım gerçekleştirdi.

TOZKOPARAN MAHALLESİ PROJESİ İLERLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Güngören Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Emlak Konut’un hayata geçirdiği Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk 3 etabı başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında bölgede 1179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın koordinesinde devam eden 4’üncü etap çalışmaları ise 743 konut ve 37 iş yerinin inşası ile devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan Mahallesi’nde yeni konutlarına kavuşan Kenan ve Habibe Temel çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Kurum burada, “Kenan Ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim” dedi.

ESKİ EVİN DURUMU KORKUTUCULARDI

Yeni evinde açıklamalarda bulunan Kenan Temel, eski konutlarının 6.2 büyüklüğündeki depremde yıkılma riski taşıdığını belirtti. Temel, “Evimizde direkler açılmıştı, paslanmıştı, neredeyse parmak giriyordu. Tornavidayla kazıya kazıya demirler içinde bitti. Deniz kumu olduğu belli. Çünkü demirleri çürütmüş. Evleri alçıyla sıvıyordum, 5-10 gün sonra bir bakıyordum yine açılmıştı. Sonra dönüşüme karar verdik. 6.2’lik depremde de rahat rahat evimizde oturduk. Dönüştürmeseydik yıkılırdı; şimdi kafamız rahat. 7-8 şiddetinde deprem olsa da evimden çıkmam Allah’ın izniyle” diye konuştu.