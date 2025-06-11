Murat Kurum, Malatya’daki konutları paylaştı

MALATYA’DA YENİ HAYAT BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da yeniden hayat bulmuş olan afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, 6 Şubat depremlerinde ciddi hasar gören Malatya’da şu ana kadar 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu rakamın 79 bin 420’ye ulaşması bekleniyor. Bakan Kurum, Bahçebaşı ve İkizce mahallerinde yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

UMUTLAR SÖNDÜRÜLMEYECEK

Görüntülerde yer alan İrfan Yılmaz, “Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum ise bu sözü alıntılayarak, “Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

DEVLETİMİZİN DESTEĞİ HER ZAMAN YANIMIZDA

Görüntüler arasında bulunan hak sahibi Ahmet İtik, “Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 sene zarfında bu kadar şehri ayağa kaldırmak, her adamın haddi değil. Bunu bize nasip eden Cenabı Allah’a kurban olayım. Sebep olanlardan da Allah bin defa razı olsun” dedi. İrfan Yılmaz, “Arkaya doğru gidin, binlerce ev yapılmış. Oraya yeni bir Malatya yapılmış. Cumhurbaşkanımız il il gezip, anahtar teslimi yapıyor. Yapılan evler 10 günde, 20 günde hak sahiplerine teslim ediliyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Devlete olan güvenini dile getiren Engin Yılmaz, “453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz; Allah’ın izniyle 500 bini de yaparlar” dedi.