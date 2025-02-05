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Murat Kurum: “Muhalefet 450 Bin Konut Yapamaz”

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BAKANIN DEPREM AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber’de önemli bilgileri paylaştı. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 14 milyon insanı etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremle ilgili olarak, “Zor bir süreç, gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir depremle sarsıldık” dedi. Kurum, depremin hemen ardından bölgeye giderek olayların içinde yer aldığını ve “Her geldiğimde yaşadıklarım tekrar film şeridi gibi gözlerimizin önüne geliyor” ifadesini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HİSSİYAT

Murat Kurum, kendisini deprem bölgesiyle özdeşleştirdiğini belirtti. “İlk günden beri sürekli buradayım” diyen Bakan, yeniden bakan olduğunda ilk işinin deprem bölgesine gitmek olduğunu vurguladı. Depremzedelerin kendilerini görmesinin onlara bir moral kaynağı olduğunu ifade ederek, “Beni görünce seviniyorlar. Kendi evlerinden akrabalarından biri gelmiş gibi o samimiyeti hissedebiliyorum” dedi.

VERİLEN SÖZLER VE YAPILAN MÜCADELE

Bakan Kurum, depremzede kardeşlerimize verilen sözleri tutmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi. “Ekiplerle birlikte verdiğimiz mücadele apayrı” diyen Bakan, “Gündüz duygularımızı yansıtamıyorduk” diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti. Ayrıca, 45 günde temelin atıldığını ve 180 günde binaların inşasına başlandığını belirtti.

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