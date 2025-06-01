Murat Kurum, Özgür Özel’e Video Yanıtladı

BAKAN KURUM’DAN MİZAHİ YANIT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesindeki çalışma eleştirilerine mizahi bir video ile cevap veriyor. Bakan Kurum’un sosyal medya üzerinden paylaştığı bu video, geniş bir kitle tarafından ilgiyle karşılanıyor.

EFENDİM İŞİTMEDİM

Özgür Özel’in, “Depremzedeye verilen sözler tutulmadı” açıklamasına yanıt olarak Kurum, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak cevap veriyor. Videoda, 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapıların yerlerine iki yıl içinde tamamlanıp teslim edilen yeni konutlar gösteriliyor. Bayhan’ın TRT’nin Gassal dizisinde de kullanılmış olan “Efendim İşitmedim” adlı şarkısıyla süslenen bu esprili video, kısa zamanda viral hale geliyor ve çok sayıda beğeni ile yorum alıyor.