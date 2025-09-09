Haberler

Murat Kurum, Sivil Toplumla Buluştu

BAKAN KURUM’UN TRABZON ZİYARETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ çerçevesinde katıldığı AK Parti İl Teşkilatı’nın etkinliğinin ardından kentte sürmekte olan projeleri yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çarşıbaşı ilçesinde tamamlanan millet bahçesinin açılış törenine katılan Bakan Kurum, burada AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği programda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEĞİ VURGULADI

Kurum, “Şimdi buradan yine söz veriyoruz. İnşallah deprem bölgesinde; yıl sonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız, yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar gece-gündüz koşturmaya devam edeceğiz. AK Partimiz sadece yeni yuvaların, muhteşem eserlerin, milli kalkınmanın değil aynı zamanda demokrasinin ve küresel adaletin de temsilcisidir. Neredeyse çeyrek asırdır çözülmez denilen nice sorunları çözen bir partiyiz” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Tedesco ile Anlaştı. İsmail Kartal Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı. İsmail Kartal, hakkındaki dedikodulara yanıt vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Haberler

Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ettiriyor. Bazı milli oyuncular katılmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.